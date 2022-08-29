В Госдепе не знают, когда закончится война в Украине

Госдепартамент США подтвердил свою поддержку Украине, но заявил, что не знает, когда закончится война с Россией, передает «Голос Америки».

«Мы не знаем, когда закончится эта война, но Соединенные Штаты будут и дальше проявлять солидарность с Украиной столько, сколько потребуется», – заявил заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Совершенно очевидно, что сейчас, когда война идет уже седьмой месяц, нападение президента Путина обходится все дороже: тысячи убитых и раненых гражданских лиц, 13 миллионов украинских граждан были вынуждены бежать из своих домов», – отметил Патель, заверив, «...Украина не была и не будет завоевана, она останется суверенной и независимой».