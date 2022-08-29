В Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и вопросам безопасности границы.

Как сообщили в МИД Азербайджана, перед заседанием заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук встретился Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, поприветствовав продолжение работы комиссии.

Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы, провели обстоятельный обмен мнениями по дальнейшей работе комиссий и регламенту совместной деятельности, отмечается в сообщении.

Российской стороне была выражена признательность за хорошую организацию встречи. Была достигнута договоренность о проведении третьей встречи в согласованное время.