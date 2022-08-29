Что обсудили Мустафаев и Григорян в Москве обновлено
В Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и вопросам безопасности границы.
Как сообщили в МИД Азербайджана, перед заседанием заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук встретился Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, поприветствовав продолжение работы комиссии.
Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы, провели обстоятельный обмен мнениями по дальнейшей работе комиссий и регламенту совместной деятельности, отмечается в сообщении.
Российской стороне была выражена признательность за хорошую организацию встречи. Была достигнута договоренность о проведении третьей встречи в согласованное время.
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В Москве проходит заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, передает АПА.
По данным издания, встреча проходит в доме приемов Министерства иностранных дел России. Азербайджан представлен на встрече заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым. Армянскую сторону же на встрече представляет вице-премьер страны Мгер Григорян.
Напомним, что это вторая по счету встреча по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Первая встреча состоялась 24 мая этого года на азербайджано-армянской границе.