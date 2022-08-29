Ильхам Алиев поздравляет Александра Лукашенко
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Согласно сообщению, президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.
В свою очередь, президент Беларуси поблагодарил Ильхама Алиева за оказанное внимание и поздравления.
Главы государств отметили успешное развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.