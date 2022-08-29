По дороге в Ханкенди арестован бывший командующий армией карабахских сепаратистов обновлено
Бывшему командующему армией карабахских сепаратистов Микаэлу Арзуманяну предъявили обвинения.
По информации армянских СМИ, Арзуманяна обвиняют «в халатном отношении к служебным обязанностям, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия».
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По пути из Еревана в Ханкенди арестован бывший командующий армией карабахских сепаратистов Микаэл Арзуманян, сообщает издание politik.am.
Согласно информации, генерала арестовали по представлению Следственного комитета Армении.
Отметим, что Микаэл Арзуманян был назначен командующим армией карабахских сепаратистов после того, как азербайджанская армия нанесла удар по автомобилю его предшественника Джалала Арутюняна.