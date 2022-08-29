Украинские военные создают ложные цели для российской армии с помощью деревянных макетов, напоминающих современные ракетные системы США и вынуждают российские силы использовать по ним крылатые ракеты большой дальности. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей США и украинских официальных лиц.

Согласно информации, ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников.

Американское издание сообщило, что за несколько недель российская армия атаковала дорогостоящими ракетами «Калибр» не менее десяти ложных целей - деревянных муляжей установок HIMARS, которые отправляет в Украину США. С этим могут быть связаны заявления российской стороны об уничтожении украинских HIMARS. «Они утверждали, что уничтожили больше HIMARS, чем мы даже отправили», - отметил в разговоре с The Washington Post американский дипломат.

Военные эксперты подчеркивают, что подобная обманная тактика заставляет российскую армию перемещать склады с боеприпасами и пункты командований глубже в тыл. Кроме того, Россия тратит на уничтожение фейковых целей запасы высокоточных ракет, пополнить которые из-за нехватки микрочипов будет сложно.