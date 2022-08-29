«Зерно в Азербайджан, овощи в Казахстан»: Токаев рассказал о миллиардной отметке в товарообороте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в прошлом году товарооборот с Азербайджаном увеличился в три раза и по итогам его визита в Баку была достигнута договоренность о том, что стороны приложат все усилия для увеличения показателей взаимной торговли.

«Ряд казахстанских производителей готовы увеличить поставки в Азербайджан 100 товарных позиций на общую сумму более 300 миллионов долларов, поэтому необходимо обеспечить логистику этой торговли. Вы знаете, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу и другие виды сельхозпродукции. В свою очередь, у нас есть потребность в импорте сельскохозяйственной продукции из Азербайджана - фруктов и овощей», - сказал казахстанский лидер.

Он отметил, что стороны выразили обоюдное стремление активизировать усилия для достижения конкретных результатов, «будь то в экономической сфере или на гуманитарном треке».