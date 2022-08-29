В Офисе Зеленского призвали украинцев «не нервничать»

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал украинцев не нервничать из-за отсутствия официальных комментариев по наступлению на херсонском направлении и сказал, что сейчас как раз и «подошло время верить в ВСУ». Об этом он написал в Telegram.

«Идет боевая работа. Она не бывает ни быстрой, ни легкой - при таком соотношении сил и средств сторон. Наши знают, что делают и последовательно реализуют свой план… И то, что для вас «забуксовали», для него (главнокомандующего), возможно, этап замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений сосредоточения основных усилий», - написал Арестович.