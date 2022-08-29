В Сирии нашли крупный склад оружия ИГИЛ

Сирийские спецслужбы обнаружили в сельской местности крупный схрон оружия боевиков ИГИЛ, сообщает агентство SANA.

Несколько дней правоохранители проводили операцию по ликвидации ячеек ИГ в сирийской провинции Даръа. Спецслужбы ликвидировали трех террористов и арестовали нескольких сторонников ИГИЛ. После их допросов силовики нашли несколько скрытых складов на западе провинции.

В запасах Исламского государства обнаружили автоматы, РПГ с боеприпасами, минометные снаряды, бомбы и другие виды оружия.