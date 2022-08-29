МЧС разберется, могли ли лесные пожары в Масаллы устроить умышленно

Существует большая вероятность умышленного поджога лесного массива в Масаллинском районе, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

В сообщении отмечается, что с целью расследования причин пожара на месте происшествия побывали сотрудники Государственной службы пожарного надзора МЧС. В ходе предварительного расследования были выявлены источники очагов возгорания на различных участках территории, где произошел пожар. Выявленные факты создали серьезные основания для подозрений в умышленном поджоге леса.

С целью тщательного расследования причин пожара и привлечения к ответственности лица или лиц, учинивших пожар, принято решение о передаче образцов, взятых с места пожара, на экспертизу и направлении в соответствующие органы, говорится в сообщении МЧС.