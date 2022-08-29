Как только 26 августа город Лачин, села Забух и Сус перешли под контроль Азербайджана, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева были начаты неотложные работы по обеспечению электроэнергией указанных территорий в кратчайшие сроки. Об этом говорится в совместном сообщении "Азеришиг" и "Азерэнержи".

"Азерэнержи" провело работу по восстановлению полностью разрушенной армянами действующей подстанции в городе Лачин, на территорию были доставлены трансформаторы, необходимое оборудование и техника, всего за 4 суток были проведены работы и создана сеть систем, связанных с энергосистемой страны.

В результате в городе Лачин, селах Забух и Сус проведено электричество.