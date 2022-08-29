В Ираке шиитский лидер и политик Муктада ас-Садр извинился перед народом Ирака за жесткие протесты в Багдаде. Он попросил своих сторонников покинуть «зеленую зону» столицы, пишет Al Arabiya.

«Я прошу прощения у иракского народа, единственного, кого затронули события», - заявил он на пресс-конференции. Ас-Садр принес извинения за столкновения своих сторонников с формированиями его политических конкурентов, в частности, с бойцами Хашед аш-Шааби.

Он дал своим последователям 60 минут на то, чтобы покинуть правительственный квартал Багдада. Через несколько минут после этого заявления журналисты показали, что люди действительно начали покидать «зеленую зону». В результате армия отменила комендантский час, введенный после начала протестов.