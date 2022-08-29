Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю Дня Независимости этой страны.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня Независимости.

В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Развитие наших межгосударственных связей, основанных на общей истории, братстве и взаимном уважении, вызывает удовлетворение», - говорится в поздравлении.

«В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике - постоянного мира и благополучия», - говорится в письме.