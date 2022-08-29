Жители Товуза обратились к газовикам со своими проблемами

«В настоящее время в селах Гаджилар, Кязымлы, новых жилых массивах Эюблу и Джалилли продолжаются работы по газификации». Об этом сообщил начальник Шамкирского регионального управления по эксплуатации газа Эльман Ганбаров жителям Товуза на акции «Открытый микрофон», передает пресс-служба ПО «Азеригаз».

По словам Ганбарова, работы по газификации ведутся в соответствии с планом мероприятий.

В ходе акции были заслушаны и зарегистрированы обращения жителей сел Дюзгырыглы и Газгулу Намика Гараева и Наримана Абдиева по поводу газификации индивидуальных жилых домов. А житель города Товуз Этибар Аббасов попросил изменить местоположение газовой линии. Обращения граждан также затрагивали вопросы замены имеющихся счетчиков на счетчики предоплаты, газификации села Сафарли.

Ответственные лица ПО изучили каждое обращение и заверили, что все они были зарегистрированы.