Экс-советника Рогозина могут посадить на 24 года

Представитель Генпрокуратуры России Борис Локтионов запросил 24 года колонии для обвиняемого в госизмене экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, передают российские СМИ.

«Представитель гособвинения потребовал признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - говорится в сообщении Московского городского суда.

По версии ФСБ России, Сафронов с 2015 по 2019 годы занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве РФ с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.

Напомним, что Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в «Роскосмосе» заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Сам журналист отказался идти на сделку со следствием и категорически отрицает свою вину.