В России установили памятную доску в честь Ким Чен Ыра

В новосибирском Доме ученых открыли памятную доску в честь бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, сообщает пресс-служба правительства региона.

В церемонии открытия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Северной Кореи в России Син Хон Чхол, первый и второй секретари Посольства КНДР в России О Чхол Зин и Ан Ын Чхол, представитель Министерства иностранных дел России в Новосибирске Николай Афонасов и начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства региона Игорь Коньшин.

«Сотрудничество субъектов России с КНДР всегда играло значительную роль в наших двусторонних отношениях. Его основные составляющие - торгово-экономическая и гуманитарная сферы. Самыми активными участниками этого взаимодействия традиционно считаются Сибирь и Дальний Восток. В наших интересах - укреплять и активизировать традиционные связи между этими регионами России и КНДР», - сказал представитель МИД РФ.