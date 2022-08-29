Азербайджанских пленных обезглавливали на могилах армянских солдат по следам военных преступлений
30 августа отмечается во всем мире как Международный день пропавших без вести. Такое решение 21 декабря 2010 года приняла Генеральная Ассамблея ООН.
Как и другие страны мира, пострадавшие от конфликтов и войн, Азербайджан получил сегодня возможность в очередной раз привлечь внимание мировой общественности к судьбам тысяч своих соотечественников, военнослужащих и мирных жителей, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.
Согласно информации Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан, по итогам Первой Карабахской войны 3.890 граждан Азербайджана по-прежнему считаются пропавшими без вести. Среди них 3.171 военный и 719 гражданских лиц, в числе которых 71 подросток, 267 женщин и 326 пожилых людей.
За бесстрастными цифрами статистики кроются трагедии тысяч и тысяч семей, которые десятилетиями ждут вестей о своих родных и близких, отказываясь верить в худшее и надеясь на чудо. Виновницей этой трагедии была Армения и ее оккупационные силы в Карабахе, нарушившие все международные гуманитарные нормы. Вопреки правилам ведения войны и элементарным законам человечности, армянские оккупанты брали в заложники, а порой и убивали представителей гражданского населения. Чтобы скрыть следы пыток и издевательств на телах замученных, они не передавали их азербайджанской стороне.
Было выявлено, что 872 человека из пропавших без вести, в том числе 29 несовершеннолетних, 98 женщин и 112 пожилых людей были взяты в заложники, большую часть из них по-прежнему удерживают на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. Освобожденные азербайджанские пленные позже подтвердили, что видели этих людей живыми. Такую же информацию передавали и официальные представители Международного Комитета Красного Креста, после чего выяснялось, что большинство их тех, кого видели живыми, были казнены. В частности, азербайджанской стороне известно, что в Армении были убиты десятки азербайджанских пленных, тела которых по сей день не возвращены.
В годы Первой Карабахской войны варварское обращение Армении с азербайджанскими пленными и заложниками сопровождалось их обезглавливанием на могилах погибших армянских солдат, а также зверскими пытками в годовщину «геноцида», когда в нарушение всех международных конвенций пленных и заложников передавали для расправы без суда и следствия гражданскому населению Армении. С ними обращались с предельной жестокостью и использовали в качестве рабов. В целом пытки и бесчеловечное обращение с пленными и заложниками-азербайджанцами носили в Армении систематический и массовый характер. В распоряжении Госкомиссии содержатся сотни задокументированных эпизодов беспощадных пыток, которым подвергались пленные азербайджанцы.
После прекращения огня в 1994 году Армения долгое время уклонялась от прояснения судеб пропавших без вести азербайджанцев. Считается, что к осени 2020 года большинство из них были захоронены в братских могилах на оккупированных территориях.
Освобождение азербайджанских земель породило надежду, что судьба пропавших без вести наконец-то будет прояснена. Но добиться серьезного прогресса в этом направлении пока не удается - Армения не предоставляет информации о местонахождении массовых захоронений, а также отказывается передавать сведения об азербайджанцах, которых держали в плену, а позже убили.
Поискам мест захоронений без вести пропавших мешают также заминированные армянами огромные площади. На данный момент с февраля 2021 года по апрель 2022 года удалось обнаружить лишь несколько массовых захоронений, в которых нашли останки 82 граждан Азербайджана.
В отличие от Армении, Азербайджан относится к армянам, взятым в плен как в ходе Первой Карабахской войны, так и в 44-дневной войне, в соответствии с международными нормами, и создал все условия для поиска и передачи армянской стороне останков солдат, погибших в ходе боевых действий. Об этом Исмаил Ахундов, секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, заявил в ходе конференции «Установление личностей без вести пропавших лиц – гуманитарный подход», посвященной Международному дню пропавших без вести.
Ахундов подчеркнул, что в результате совместных мер, осуществленных после подписания трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, Армении были переданы тела 1.713 погибших военнослужащих.
По его словам, в ходе 44-дневной войны азербайджанская сторона регулярно передавала представителям Международного Комитета Красного Креста информацию о взятых в плен армянских военнослужащих, а также создала все условия для их посещения сотрудниками комитета. Пленные и задержанные лица могли писать письма родственникам, отправлять видеосообщения и поддерживать с ними регулярную телефонную связь.
Исмаил Ахундов, являющийся также Главой рабочей группы Госкомиссии, отметил, что в ходе 44-дневной войны пропавшими без вести считались около 300 азербайджанских военнослужащих. После того, как были найдены тела большинства из них, пропавшими без вести считаются шесть азербайджанских военнослужащих.
Выяснить их судьбу пока не удалось.