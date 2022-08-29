Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:59

30 августа отмечается во всем мире как Международный день пропавших без вести. Такое решение 21 декабря 2010 года приняла Генеральная Ассамблея ООН. Как и другие страны мира, пострадавшие от конфликтов и войн, Азербайджан получил сегодня возможность в очередной раз привлечь внимание мировой общественности к судьбам тысяч своих соотечественников, военнослужащих и мирных жителей, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Согласно информации Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан, по итогам Первой Карабахской войны 3.890 граждан Азербайджана по-прежнему считаются пропавшими без вести. Среди них 3.171 военный и 719 гражданских лиц, в числе которых 71 подросток, 267 женщин и 326 пожилых людей. За бесстрастными цифрами статистики кроются трагедии тысяч и тысяч семей, которые десятилетиями ждут вестей о своих родных и близких, отказываясь верить в худшее и надеясь на чудо. Виновницей этой трагедии была Армения и ее оккупационные силы в Карабахе, нарушившие все международные гуманитарные нормы. Вопреки правилам ведения войны и элементарным законам человечности, армянские оккупанты брали в заложники, а порой и убивали представителей гражданского населения. Чтобы скрыть следы пыток и издевательств на телах замученных, они не передавали их азербайджанской стороне. Было выявлено, что 872 человека из пропавших без вести, в том числе 29 несовершеннолетних, 98 женщин и 112 пожилых людей были взяты в заложники, большую часть из них по-прежнему удерживают на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. Освобожденные азербайджанские пленные позже подтвердили, что видели этих людей живыми. Такую же информацию передавали и официальные представители Международного Комитета Красного Креста, после чего выяснялось, что большинство их тех, кого видели живыми, были казнены. В частности, азербайджанской стороне известно, что в Армении были убиты десятки азербайджанских пленных, тела которых по сей день не возвращены.

В годы Первой Карабахской войны варварское обращение Армении с азербайджанскими пленными и заложниками сопровождалось их обезглавливанием на могилах погибших армянских солдат, а также зверскими пытками в годовщину «геноцида», когда в нарушение всех международных конвенций пленных и заложников передавали для расправы без суда и следствия гражданскому населению Армении. С ними обращались с предельной жестокостью и использовали в качестве рабов. В целом пытки и бесчеловечное обращение с пленными и заложниками-азербайджанцами носили в Армении систематический и массовый характер. В распоряжении Госкомиссии содержатся сотни задокументированных эпизодов беспощадных пыток, которым подвергались пленные азербайджанцы. После прекращения огня в 1994 году Армения долгое время уклонялась от прояснения судеб пропавших без вести азербайджанцев. Считается, что к осени 2020 года большинство из них были захоронены в братских могилах на оккупированных территориях. Освобождение азербайджанских земель породило надежду, что судьба пропавших без вести наконец-то будет прояснена. Но добиться серьезного прогресса в этом направлении пока не удается - Армения не предоставляет информации о местонахождении массовых захоронений, а также отказывается передавать сведения об азербайджанцах, которых держали в плену, а позже убили. Поискам мест захоронений без вести пропавших мешают также заминированные армянами огромные площади. На данный момент с февраля 2021 года по апрель 2022 года удалось обнаружить лишь несколько массовых захоронений, в которых нашли останки 82 граждан Азербайджана.