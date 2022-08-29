ВОЗ ждет новую вспышку COVID-19

Всемирная организация здравоохранения ожидает новую вспышку COVID-19. Эксперты прогнозируют максимальный прирост заболевших в осенние месяцы, заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

«Мы добились больших успехов в борьбе с пандемией. Но вирус по-прежнему широко циркулирует, по-прежнему люди из-за него попадают в больницы, по-прежнему он вызывает слишком много предотвратимых смертей - около 3 тыс. только за последнюю неделю, что составляет около трети от общего числа зарегистрированных в мире. С приближением осени и зимы мы ожидаем всплеск заболеваемости - с повторной вспышкой сезонного гриппа в Европе или без нее», - сказал Ханс Клюге.

Он отметил, что в ближайшее время в Европе будет подтверждено 250 млн случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. ВОЗ советует провести ревакцинацию уязвимых групп населения, особенно пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.