Александр Лукашенко: «У Си Цзиньпина полномочий больше, чем у меня и Путина»
«Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.
Белорусский лидер отметил, что выборы президента в той или иной степени раскачивают ситуацию, и в ряде стран существует другая система.
«Например, в Китае, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей. Все-таки политика и партийная деятельность и прочее - это тоже профессиональная работа», - заявил Лукашенко.
Он отметил, что «весь срез общества» профессиональный, политический был бы на Всебелорусском народном собрании.
«Избрали президента. Полномочиями любыми можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин на собрании не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость», - сказал президент Беларуси.
Он рассказал, что, с одной стороны, не пошел на такой шаг, чтобы не отбирать это право выбора у народа.
«Сегодня чувствую, что мы зря не шли от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам, как и избирали. Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость - мы к этому вернемся. Но не сейчас, и, может быть, не нам к этому возвращаться», - заявил Александр Лукашенко.