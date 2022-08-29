Александр Лукашенко: «У Си Цзиньпина полномочий больше, чем у меня и Путина»

«Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что выборы президента в той или иной степени раскачивают ситуацию, и в ряде стран существует другая система.

«Например, в Китае, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей. Все-таки политика и партийная деятельность и прочее - это тоже профессиональная работа», - заявил Лукашенко.