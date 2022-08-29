Полковник спецназа США в интервью haqqin.az о пророчестве Мадлен Олбрайт: «Украинская война станет концом для России»
Предсказания бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что Россия увязнет в украинской войне, подобно Советскому Союзу в Афганистане, похоже, сбываются.
Через полгода после вторжения российской армии в Украину, становится очевидно, что Россию затянуло в трясину затяжной, кровопролитной войны. Как известно, Кремль направил советскую армию в Афганистан, чтобы освободить афганский народ от исламистов и националистов. Спустя 43 года тот же мотив используется в Украине, где Россия решила освободить украинцев от «фашистов и нацистов».
Тем временем, и США тоже вернулись к сценарию времен «холодной войны». Если помните, в начале 80-х годов ХХ века президент Джимми Картер санкционировал тайную операция "Циклон", в рамках которой США и их союзники готовили и вооружали афганских моджахедов в тренировочных лагерях на территории Пакистана.
И вот теперь Белый Дом повторяет картеровскую концепцию, формируя, как утверждает Wall Street Journal, отдельную миссию по оказанию военной помощи Украине, которую возглавит представитель Пентагона.
К слову, тренировочные лагеря для обучения украинских военных натовскому оружию, а также тактике боевых действий уже функционируют в Польше, Чехии и Великобритании.
«Война в Украине будет продолжаться не один год, поэтому необходим единый центр помощи украинской армии», - сказал в интервью haqqin.az Лиам Коллинз - бывший полковник спецназа США, участник боевых операций в Афганистане, Ираке, Боснии, Африке и Южной Америке, а ныне исполнительный директор Мэдисонского политического форума, старший научный сотрудник Программы международной безопасности New Ameriсa и член Совета по международным отношениям.
Отметим также, что в годы президентства Барака Обамы и Дональда Трампа Лиам Коллинз занимал пост исполнительного директора старшего советника по вопросам обороны Украины.
По словам Коллинза, Белый Дом принял решение назначить ответственного за обеспечение помощи Украине в соответствии с правилами, когда США, как сейчас Украине, оказывают военную помощь какой-то стране. В таких случаях Вашингтон назначает кого-то из высокопоставленных персон Госдепа или Министерства обороны отвечать за комплексную организацию американский помощи. В случае с Украиной этот человек будет не только координировать и лично контролировать эту работу, но и поддерживать прямую связь с президентом США.
«К примеру, подобная система реализовывалась в конце 60-х годов для помощи Израилю, а в 80-е, во время войны в Афганистане, был также назначен спецпредставитель по контактам с пакистанцами, на территории которых готовились моджахеды, - указал эксперт. – Это норма для американской политики - назначить ответственного, который сосредоточится на операции по оказанию большого объема военной помощи».
По мнению Коллинза, теперь все необходимое будет попадать в Украину значительно быстрее, чем раньше, каждое американское ведомство занималось этим по отдельности, не координируя друг с другом.
Эксперт считает маловероятным прямое вступление США в войну в Украине.
«Если проанализировать историю «холодной войны», то российские и американские силы никогда не воевали друг с другом, - напоминает Коллинз. - Во время войны СССР в Афганистане мы через Пакистан снабжали моджахедов «стингерами» и другим оружием, но в прямую конфронтацию с русскими не лезли. То же самое было и во Вьетнаме. Исключением может стать ситуация с Запорожской АЭС. Хотя я не думаю, что Москва решится взорвать атомную станцию и устроить миру новый Чернобыль. Сейчас много говорится о том, насколько рискованной для россиян может стать попытка устроить какой-то диверсионный акт на АЭС и обвинить в этом украинцев. Это очень сомнительный, хотя и не невозможный сценарий, поскольку Запорожская АЭС находится, буквально, на заднем дворе России. То же самое я могу сказать о вероятности столкновения армий США и России в Украине: она минимальна, но не невозможна…»
Коллинз считает, что власти в Кремле не способны и не готовы применить ядерное оружие в Украине.
«Обратите внимание, за полгода российская армия совершила немало военных преступлений, но при этом неизменно избегала массовых неизбирательных бомбардировок и аналогичных ударов по гражданским целям, - говорит американский эксперт. - Хотя русские несколько раз бомбили украинские города, все же заметно, что они пытаются свести к минимуму потери среди гражданского населения, как это сделали бы на их месте и западные армии. Если вы проанализирует последние шесть месяцев войны, то заметите, что Россия, все-таки, сдерживается от того, что потенциально могла бы сделать в отношении украинских городов. Это является доказательством, что в Кремле не готовы к принятию сумасшедших решений типа подрыва АЭС, не говоря уже о применении тактического ядерного оружия».
Коллинз уверен, что до конца года картина боевых действий, которая наблюдается в последние четыре месяца, кардинально не изменится.
«Россия ведет войну на истощение, используя свое единственное превосходство в количестве населения и оружия, - говорит эксперт. - Скорее всего, в предстоящие месяцы линия фронта в Донбассе продолжит очень медленно смещаться на запад. Но на юге, в Харькове, украинцы проведут успешные контратаки. В целом же до весны следующего года картина боевых действий если и изменится, то весьма незначительно. Кардинальные изменения наступят только после того, как США вооружат Украину на уровне, на котором настаивают в Киеве.
Лиам Коллинз не видит причин, по которым президент Зеленский мог бы пойти на перемирие, согласившись тем самым на раздел Украины по корейскому образцу.
«Украина и РФ могут сделать паузу в войне лишь в том случае, если придут к мнению, что перемирие в их интересах, - считает он. – Это возможно, если в Киеве и Москве решат, что война их истощила и они уже не могут продолжать боевые действия с прежней интенсивностью. Пока ничего похожего в позиции сторон я не вижу. Зимой темп боевых действий может упасть, но это не будет ни оперативным, ни официальным прекращением огня».
Американский эксперт считает, что Украина будет вести войну до тех пор, пока не вернет себе Донбасс и Крым.
«В Киеве знают: если они пойдут на любые переговоры по урегулированию конфликта, то никогда не получат остальную часть своей страны, и Украина, скорее всего, больше не будет целостным государством, - уверен Лиам Коллинз. - Ни украинский народ, ни президент Зелинский, ни кто-либо еще в Украине не хочет отдавать России свою территорию. Пока у ВСУ есть возможности пополнять ресурсы и перевооружаться, Украина будет продолжать борьбу, и не откажется от востока страны. Риск Украины оказаться разделенной может возникнуть лишь в том случае, если снизится объем поставок западного оружия...»
По мнению военного эксперта, после относительного затишья в зимний период, темп боевых действий должен усилится будущей весной. А к этому времени украинцы получат западное оружие в необходимом объеме и успеют укомплектовать новые боевые части.
«Между войнами РФ в Украине и СССР - в Афганистане много схожего, но есть и различия, - считает Коллинз. - Сходство между русским опытом в Афганистане и российским в Украине заключается в том, что в конечном счете Россия заплатит за эту войну слишком дорогую цену как в людском, так и в материальном плане, что, как правило, вызывает внутриполитические катаклизмы и потрясения. Как и советской армии из Афганистана, России рано или поздно придется уйти из Украины. Думаю, это определенно произойдет, но не сейчас, а через несколько лет войны».