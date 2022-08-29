Полковник спецназа США в интервью haqqin.az о пророчестве Мадлен Олбрайт: «Украинская война станет концом для России»

Беседовала: Дарья Храмочкина, собкор 16:32

Предсказания бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что Россия увязнет в украинской войне, подобно Советскому Союзу в Афганистане, похоже, сбываются. Через полгода после вторжения российской армии в Украину, становится очевидно, что Россию затянуло в трясину затяжной, кровопролитной войны. Как известно, Кремль направил советскую армию в Афганистан, чтобы освободить афганский народ от исламистов и националистов. Спустя 43 года тот же мотив используется в Украине, где Россия решила освободить украинцев от «фашистов и нацистов».

Тем временем, и США тоже вернулись к сценарию времен «холодной войны». Если помните, в начале 80-х годов ХХ века президент Джимми Картер санкционировал тайную операция "Циклон", в рамках которой США и их союзники готовили и вооружали афганских моджахедов в тренировочных лагерях на территории Пакистана. И вот теперь Белый Дом повторяет картеровскую концепцию, формируя, как утверждает Wall Street Journal, отдельную миссию по оказанию военной помощи Украине, которую возглавит представитель Пентагона. К слову, тренировочные лагеря для обучения украинских военных натовскому оружию, а также тактике боевых действий уже функционируют в Польше, Чехии и Великобритании. «Война в Украине будет продолжаться не один год, поэтому необходим единый центр помощи украинской армии», - сказал в интервью haqqin.az Лиам Коллинз - бывший полковник спецназа США, участник боевых операций в Афганистане, Ираке, Боснии, Африке и Южной Америке, а ныне исполнительный директор Мэдисонского политического форума, старший научный сотрудник Программы международной безопасности New Ameriсa и член Совета по международным отношениям. Отметим также, что в годы президентства Барака Обамы и Дональда Трампа Лиам Коллинз занимал пост исполнительного директора старшего советника по вопросам обороны Украины.

По словам Коллинза, Белый Дом принял решение назначить ответственного за обеспечение помощи Украине в соответствии с правилами, когда США, как сейчас Украине, оказывают военную помощь какой-то стране. В таких случаях Вашингтон назначает кого-то из высокопоставленных персон Госдепа или Министерства обороны отвечать за комплексную организацию американский помощи. В случае с Украиной этот человек будет не только координировать и лично контролировать эту работу, но и поддерживать прямую связь с президентом США. «К примеру, подобная система реализовывалась в конце 60-х годов для помощи Израилю, а в 80-е, во время войны в Афганистане, был также назначен спецпредставитель по контактам с пакистанцами, на территории которых готовились моджахеды, - указал эксперт. – Это норма для американской политики - назначить ответственного, который сосредоточится на операции по оказанию большого объема военной помощи». По мнению Коллинза, теперь все необходимое будет попадать в Украину значительно быстрее, чем раньше, каждое американское ведомство занималось этим по отдельности, не координируя друг с другом. Эксперт считает маловероятным прямое вступление США в войну в Украине. «Если проанализировать историю «холодной войны», то российские и американские силы никогда не воевали друг с другом, - напоминает Коллинз. - Во время войны СССР в Афганистане мы через Пакистан снабжали моджахедов «стингерами» и другим оружием, но в прямую конфронтацию с русскими не лезли. То же самое было и во Вьетнаме. Исключением может стать ситуация с Запорожской АЭС. Хотя я не думаю, что Москва решится взорвать атомную станцию и устроить миру новый Чернобыль. Сейчас много говорится о том, насколько рискованной для россиян может стать попытка устроить какой-то диверсионный акт на АЭС и обвинить в этом украинцев. Это очень сомнительный, хотя и не невозможный сценарий, поскольку Запорожская АЭС находится, буквально, на заднем дворе России. То же самое я могу сказать о вероятности столкновения армий США и России в Украине: она минимальна, но не невозможна…»

Коллинз считает, что власти в Кремле не способны и не готовы применить ядерное оружие в Украине. «Обратите внимание, за полгода российская армия совершила немало военных преступлений, но при этом неизменно избегала массовых неизбирательных бомбардировок и аналогичных ударов по гражданским целям, - говорит американский эксперт. - Хотя русские несколько раз бомбили украинские города, все же заметно, что они пытаются свести к минимуму потери среди гражданского населения, как это сделали бы на их месте и западные армии. Если вы проанализирует последние шесть месяцев войны, то заметите, что Россия, все-таки, сдерживается от того, что потенциально могла бы сделать в отношении украинских городов. Это является доказательством, что в Кремле не готовы к принятию сумасшедших решений типа подрыва АЭС, не говоря уже о применении тактического ядерного оружия». Коллинз уверен, что до конца года картина боевых действий, которая наблюдается в последние четыре месяца, кардинально не изменится. «Россия ведет войну на истощение, используя свое единственное превосходство в количестве населения и оружия, - говорит эксперт. - Скорее всего, в предстоящие месяцы линия фронта в Донбассе продолжит очень медленно смещаться на запад. Но на юге, в Харькове, украинцы проведут успешные контратаки. В целом же до весны следующего года картина боевых действий если и изменится, то весьма незначительно. Кардинальные изменения наступят только после того, как США вооружат Украину на уровне, на котором настаивают в Киеве. Лиам Коллинз не видит причин, по которым президент Зеленский мог бы пойти на перемирие, согласившись тем самым на раздел Украины по корейскому образцу. «Украина и РФ могут сделать паузу в войне лишь в том случае, если придут к мнению, что перемирие в их интересах, - считает он. – Это возможно, если в Киеве и Москве решат, что война их истощила и они уже не могут продолжать боевые действия с прежней интенсивностью. Пока ничего похожего в позиции сторон я не вижу. Зимой темп боевых действий может упасть, но это не будет ни оперативным, ни официальным прекращением огня».