В Азербайджане продолжается предзаказ на новые мобильные девайсы от Samsung – складные смартфоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, презентация которых состоялась 10 августа по всему миру. Предзаказ, который можно оформить на официальном сайте Samsung Azerbaijan и в любом из официальных дистрибьюторов Samsung – это не просто возможность получить новые девайсы одними из первых, но и смарт-часы Galaxy Watch4 и эксклюзивную гарантию Samsung Care+ в подарок.

Для того чтобы оформить предзаказ, достаточно зайти на официальный сайт Samsung Azerbaijan, а затем, перейдя на сайт одного из дистрибьюторов, завершить его. При этом Galaxy Z Flip4 будет доступен в Азербайджане в четырех цветах (фиолетовый, розово-золотой, синий и графитовый), его стоимость составляет 2499 манатов, в то время как Galaxy Z Fold4 предлагается в трех вариациях (бежевый, темно-синий и черный), а стоит 4199 манатов.

Страница для предзаказа на официальном сайте Samsung Azerbaijan