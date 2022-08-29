Что обсуждал Кямран Алиев в Тегеране?

Как сообщалось ранее, по приглашению Генерального прокурора Ирана Мохаммеда Джафара Монтазери начался рабочий визит в Тегеран делегации во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

Сначала была проведена двусторонняя встреча в Генеральной прокуратуре Ирана. Приветствуя азербайджанского коллегу, Мохаммед Джафар Монтазери отметил высокий уровень сотрудничества между органами прокуратуры двух стран. В ходе встречи было подчеркнуто, что встреча в таком широком формате между Генеральными прокуратурами двух стран состоялась впервые.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере, подчеркнута важность двустороннего взаимодействия, обсуждены вопросы защиты прав граждан обеих стран. Обсуждены пограничные, таможенные, экологические и гуманитарные вопросы, а также вопросы незаконного оборота наркотиков, правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и выдачи осужденных. Выражена уверенность в том, что взаимодействие между органами прокуратуры двух стран будет успешно продолжаться.

Кямран Алиев пригласил Мохаммеда Джафара Монтазери посетить с рабочим визитом Азербайджан, а также подписать меморандум сотрудничества между структурами двух стран.

Затем генеральный прокурор провел встречу с министром юстиции Ирана Амином Гусейном Рагими. Министр поздравил Азербайджан с блестящей победой в 44-дневной Отечественной войне. Выразив благодарность за поздравление, Кямран Алиев подчеркнул высокий уровень сотрудничества между органами прокуратуры, юстиции и судебной власти наших стран.