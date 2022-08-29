Арестован Леонид Гозман

Председатель Федерального политического совета партии «Союз правых сил», политолог Леонид Гозман получил 15 суток административного ареста по статье 13,48 КоАП и УК РФ, говорится в сообщении Тверского суда Москвы.

Данная статья появилась в КоАП России в апреле 2022 года после начала войны в Украине.

Отметим, что ранее Гозман сделал в соцсетях несколько публикаций, в которых отождествлял СССР с нацистской Германией времен Второй мировой войны.