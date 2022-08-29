Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:12

Швейцарская компания Leica Geosystems, один из мировых лидеров по производству сканеров и другого высокоточного оборудования для получения высококачественных геопространственных данных, впервые открыла свои двери для азербайджанских журналистов. В офисе компании побывал сотрудник редакции haqqin.az, известный азербайджанский журналист Фархад Мамедов.

Визит в офис Leica Geosystems представителей азербайджанских СМИ стал возможен благодаря конкурсу, организованному немецкой компанией EKM Global Consulting, возглавляемой азербайджанским бизнесменом Эльшаном Мусаевым. По условиям этого конкурса журналисты должны были подготовить исследовательские статьи о возможностях применения геопространственных данных и цифровых двойников (Digital Twins) в различных отраслях экономики. Представленные статьи были проанализированы и оценены специалистами компании Leica Geosystems, после чего три азербайджанских журналиста, объявленные победителями конкурса, отправились в ознакомительную поездку в швейцарский город Хербург, где находится офис Leica Geosystems. Следует отметить, что Leica Geosystems – это достаточно консервативная компания, долгое время предпочитавшая не входить в прямой контакт с прессой. В этой связи организация конкурса впервые сделала возможным прямой диалог между руководством компании и представителями азербайджанских СМИ. В частности, журналисты обсудили со специалистами Leica Geosystems технологии получения геопространственных данных высокой четкости, а также возможности их применения в различных сферах экономики, бизнеса и управления. Помимо этого, журналисты посетили закрытые цеха компании, в которых производятся и тестируются высокоточные устройства.

Краткая справка: Компания Leica Geosystems была основана в 1921 году в городе Хербург Генрихом Вильдом, швейцарским конструктором геодезических и астрономических измерительных приборов, разработавшим первый в мире дальномер военного назначения, полковником швейцарской армии Якобом Шмидтайном и геологом Робертом Гельблингом. Позже основанная ими старая мастерская получила название Wild Heerbrugg. В 1987 году Wild Heerbrugg осуществила слияние с оптической фирмой Эрнста Лайца и была переименована в Wild Leitz AG. С 1990 года она стала частью холдинга Leica, который в 1996 году был реструктурирован и поделен на узкоспециализированные подразделения. Именно тогда появилась Leica Camera AG, в октябре 1997 года - Leica Geosystems AG и, наконец, в апреле 1998-го - Leica Microsystems AG, которые в конце 2005 года были куплены шведским гигантом Hexagon AB. На сегодняшний день три подразделения Leica являются независимыми компаниями. Leica Geosystems продолжает дело Wild Heerbrugg, производит геодезические приборы и занимает по этой позиции лидирующее положение на мировом рынке.

В настоящее время группа компаний Hexagon, в которую входит и Leica Geosystems, – это глобальный лидер в сфере производства приборов, программного обеспечения и автономных решений. В компании Hexagon работает примерно 23.000 сотрудников в 50 странах, общий объем ее продаж составляет ежегодно 4,3 миллиарда евро. Визит нашего журналиста в швейцарский офис компании Leica представлял повышенный интерес в плане изучения возможностей применения в Азербайджане технологий и оборудования, которые она производит. Так, геодезическое оборудование компании Leica Geosystems - 3D-лазерные сканеры, гибридные датчики LiDAR (Light Detection&Ranging), позволяющие получать геопространственные данные высокой точности, в том числе передатчики City Mapper-2, которые являются в настоящее время самым совершенным в мире оборудованием в этой области, позволяющим получать высококачественную 3D-визуализацию городов и любых других пространств, могут использоваться при разработке общей карты Азербайджана, а также при разработке 3D-карт. Напомним, что в Азербайджане уже имеется опыт 3D-мобильного картографирования, а на основе проекта, реализуемого ОАО «Азеришыг» в сотрудничестве с компанией ECM Global Consulting, Leica Geosystems разработала первую в Азербайджане 3D-мобильную карту инфраструктуры электросетей (ранее haqqin.az уже писал об этом проекте - ред.). Уве Бахер, ведущий специалист Hexagon по фотограмметрии, гибридным сенсорным системам и 3D-контенту, и Клаус Нойманн, вице-президент Leica Geosystems по продажам бортовых датчиков, предоставили нашему журналисту подробную информацию об оборудовании компании и предлагаемых решениях, а также о возможностях их применения. Поскольку большая часть этих данных представляет интерес для узкопрофильных специалистов, мы постараемся сделать акцент на том, что конкретно может дать Азербайджану геопространственная база данных.

Учитывая, что в нашей стране геопространственные данные получают посредством спутниковых снимков с точностью до 1,5-2 метров, то благодаря внедрению гибридных передатчиков Leica CityMapper-2 компании Leica Geosystems, позволяющих вести картографирование с погрешностью всего 2-3 сантиметра, в Азербайджане можно получить качественную трехмерную визуализацию городов и любого другого пространства. Дело в том, что на сегодняшний день одной только стандартной аэросъемки городов уже недостаточно. Из-за стремительно меняющейся городской среды требуется более частое и, следовательно, более эффективное обновление геопространственных базовых слоев. Leica CityMapper-2, специально разработанный для картографирования городов с воздуха, обеспечивает вдвое большую скорость сбора данных и в полной мере удовлетворяет растущую потребность в трехмерных данных. По мнению специалистов, CityMapper-2 - это лучшее на данный момент решение на мировом рынке аэросъемок для высокоэффективного создания трехмерных цифровых двойников городов. Этот датчик меняет представление о способах оцифровки окружающего мира и помогает создавать максимально подробные геопространственные базовые слои, в том числе ортофотоснимки, облака точек, трехмерные модели зданий и mesh-модели. И все это - за один полет. Кроме того, система помогает пользователям собирать геоданные на больших высотах и скоростях полета без потери точности позиционирования, обеспечивая при картографировании городов уникальную эффективность. CityMapper-2 входит в состав решения Leica RealCity и предназначен для создания цифровых двойников городов в сжатые сроки при минимальных эксплуатационных расходах.

Что может дать Азербайджану это оборудование и в целом сотрудничество с компанией Leica? Как известно, президент Ильхам Алиев поставил задачу восстановить освобожденные от оккупации территории Азербайджана на основе концепции «умных городов» и «умных сел». Но эта концепция открывает также уникальные возможности для Баку и других городов страны. Речь идет об улучшении качества жизни, стимулировании экономического развития и туризма, обеспечении эффективного управления и прозрачности. Будущее - за «умными городами», а главным условием для их обустройства является создание цифровых двойников. Специалисты объяснили, что современные 3D-модели зданий и комплексные данные географических информационных систем (ГИС) вместе с данными информационного моделирования зданий (BIM) объединяются для создания цифрового двойника внутренней и внешней части зданий и окружающей топографии. По сути, реальный мир превращается в точную цифровую копию для облегчения анализа, а также планирования и управления всеми активами «умного города». Анализируя виртуальные города и связанные с ними большие данные, государственные органы получают возможность лучше подготовиться для решения проблемных областей. Например, перед планированием нового здания в центре того или иного города имитационная модель используется для анализа 360-градусного обзора, диапазона видимости, прав на использование солнечной энергии, проблем с конфиденциальностью и т. д. Это позволяет выявить любые потенциальные конфликты с существующими зданиями. План развития можно пересматривать и улучшать на ранних стадиях, что в долгосрочной перспективе экономит большие деньги.