ЕС будет закупать оружие «вскладчину»

Евросоюз создал рабочую группу, которая будет работать над развитием практики совместных военных заказов стран союза. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров обороны Евросоюза.

"Евросоюз создал рабочую группу для изучения возможностей и продвижения практики совместных военных заказов стран ЕС для восполнения их запасов вооружений. Как известно, Еврокомиссия выделила €500 млн на ближайшие два года, чтобы активизировать практику совместных заказов, которая необходима для повышения эффективности закупок и поддержки военной промышленности", - заявил он.

Эта практика поможет странам сообща улучшать оборону Евросоюза.