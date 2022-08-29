Фуад Мурадов вручил медаль выдающемуся азербайджанцу в Дании

Председатель Госкомитета по делам диаспоры Фуад Мурадов вручил руководителю Центра исследований мигрени у человека, профессору Копенгагенского университета по неврологии, члену Попечительского совета Фонда "YAŞAT" Масуду Ашине медаль Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности”.

Отметим, что Масуд Ашина является президентом Общества головной боли Дании, генеральным секретарем Европейской федерации головной боли, в 2019-2021 годах возглавлял Международную ассоциацию головной боли. В настоящее время работает в должности директора Центра исследований мигрени у человека. Представлен в Попечительском совете Фонда "YAŞAT", созданного Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

M.Aшина удостоен премии “Moqens Foq” за лучшую научную презентацию, премии Роше за научные достижения в неврологии, премии за исследование "ГлаксоСмитКлайн", премии Monrad-Krohns и Международной академической премии TÜBA.

М.Ашина - автор книги “Патофизиология мигрени”, более 400 статей о головных болях и мигрени, опубликованных в международных медицинских изданиях.