В Грузию бежали тысячи российских бизнесменов

Власти Грузии подсчитали количество переехавших в страну и зарегистрировавших в ней свое дело за время войны в Украине российских бизнесменов. Их общее число за полгода достигло 7,5 тысячи, сообщает агентство «Интерпрессньюс».

По данным Национальной службы статистики Грузии, с начала марта в стране зарегистрировано 544 организации с ограниченной ответственностью с российскими собственниками, а также 6,9 тысячи индивидуальных предпринимателей и два филиала иностранных компаний.

Больше всего — 2,1 тысячи — российских бизнесменов без учета категории было зарегистрировано в марте. В апреле зарегистрировано более 1,6 тысячи, в мае — более 1,3 тысячи, в июне — более 1,2 тысячи, в июле — 1,1 тысячи.

Грузия стала одним из наиболее востребованных направлений для туристических поездок и смены места жительства для россиян после введения санкций и закрытия воздушного сообщения с большинством стран Запада.