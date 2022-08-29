Потомок видного писателя Абдуррагим бека Ахвердиева обратился к Ильхаму Алиеву

Н.Садыгов ежегодно приезжает в родной Азербайджан, однако на сей раз наш соотечественник особо подчеркнул значимость своего приезда: “ Годами мы жили тоской по родине, по Карабах у. А сегодня тоска и переживание сменились гордостью. Мы бесконечно признательны Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии, подарившим нам эту радость, эту гордость. Обратившись в нынешнем году в Государственный комитет по работе с диаспорой, я выразил желание совершить поездку в Шушу. Сотрудники комитета, узнав о моем намерении как внука Гамид бека – брата видного драматурга, общественного деятеля Абдуррагим бека - посетить землю моих предков, проявили ко мне большое внимание и сообщили о возможности выехать в Шушу 17 августа. Это было для меня исполнением сокровенной мечты и самой большой радостью”.

Н.Садыгов подчеркнул, что ехал по дороге Победы, проложенной вдоль тропы, проторенной отважными сынами Азербайджана, и еще раз стал свидетелем того, какие трудности пришлось преодолеть во имя достижения исторической победы: “На каждом шагу отдавая дань памяти погибшим за Карабах и желая здоровья нашим воинам, мы прибыли в родную Шушу. Я первым из внуков Гасаналы бека, воспитавшего такую личность как Абдуррагим бек, уроженца Шуши, спустя 30 лет ступил на эту землю. Я ходил по улицам Шуши, где некогда жили наши предки. Я дышал этим воздухом, пил из этих родников. Моя радость и гордость не знали границ, так как я находился в освобожденной Шуше, что являлось самой сокровенной мечтой – моей и миллионов азербайджанцев.

Xочу сказать президенту Ильхаму Алиеву и сотрудникам Государственного комитета по работе с диаспорой “большое спасибо!” за создание такой возможности для проживающих за рубежом азербайджанцев. Председатель комитета господин Фуад Мурадов принял меня, встретился со мной, как с близким родственником уроженца Шуши, выдающегося Абдуррагим бека, и провел обсуждения, связанные с планами на будущее, что явилось показателем уважения и почтения к памяти Абдуррагим бека Ахвердиева”.

Отметим, что Н.Садыгов, посетивший родной очаг, дал в Шуше интервью программе “Родина не далеко” Diaspor TV. С интервью можно ознакомиться по следующей ссылке: