«Лезгинка», «чурка», массовая драка и...11 лет тюрьмы

Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел в 2016 году в городе Лебедянь Липецкой области. Спор между Рашадом Исаевым и гражданином России Александром Бессоновым привел к трагедии. Причиной же стало замечание, сделанное Бессоновым группе азербайджанцев, собравшихся перед клубом Vegas. Конфликт перерос в массовую драку. Рашад ударил Александра ножом в ногу. Пострадавшего срочно доставили в больницу, оказали медицинскую помощь, но он скончался от потери крови.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 32-летним Рашадом Исаевым, жителем Евлахского района. Исаева обвиняли в совершении убийства в Липецкой области России.

Рашаду Исаеву было заочно предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Материалы по уголовному делу направили в Азербайджан для дальнейшего расследования. Исаева объявили в розыск. Он был арестован в сентябре прошлого года и заключен под стражу. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

В своих показаниях подсудимый Рашад Исаев не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, выразил сожаление по поводу случившегося, подчеркнув, что всего лишь защищался.

Исаев сообщил, что в 2016 году его друг Рамин Гумбатов, проживающий в Лебедяни, пригласил к себе в гости: «Мы с Рамином учились в одной школе, дружим. Он открыл кафе в городе Лебедянь и пригласил к себе в гости. Там были и другие азербайджанцы - Самир, Рустам и Пярвиз».

В день инцидента друзья вместе отобедали, выпили и после отправились к клубу Vegas. Открыли дверь и багажное отделение автомобиля, дали звук музыке и принялись танцевать под звуки «лезгинки». В этот момент из клуба вышел Александр Бессонов, закрыл багажник автомобиля, затем, сев в автомобиль, выключил музыку. После этого он обратился к Исаеву и его друзьям: «Зачем вы собрались здесь, чурки?»

«Я ударил Александра. После этого явились их друзья, их было около 15 человек, и завязалась массовая драка», - рассказал Исаев. Драка сопровождалась оскорбительными высказываниями в адрес азербайджанцев.

По словам Исаева, Бессонов бил его кулаком по голове, затем, взяв за горло, принялся душить. Исаев ударил Бессонова ножом в ногу.

«Он остановился, но на землю не упал. Драка прекратилась, мы сели в машину и уехали», — заявил в своих показаниях обвиняемый.

Исаев не остался в Липецке и уехал в Москву - к отцу. О случившемся ничего не рассказал. Связавшись с друзьями, узнал, что Александр умер, а против него возбуждено уголовное дело. Все участники драки были допрошены.

«Убивать не хотел. Не думал, что Александр может умереть от такого ранения», - признавался Исаев.

Виталий Бессонов, отец погибшего, в своем заявлении следствию сообщил, что его сын занимался спортом и работал тренером: «Он был спокойным, дисциплинированным, трудолюбивым».

Суд приговорил Рашада Исаева к 11 годам лишения свободы.