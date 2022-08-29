«Готовьтесь к эвакуации»: в Киеве обратились к жителям Крыма

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» Крыма. Об этом он написал во вторник, 30 августа, в своем Twitter, предупредив жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

«Понятно, что для Украины жизни граждан — безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия», — призвал представитель Офиса президента Украины.