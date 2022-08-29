Сахиба Гафарова поздравляет Мустафу Шентопа

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу поздравительное письмо по случаю отмечаемого сегодня в Турции Дня Победы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, в поздравительном письме Гафарова отметила, что эта победа является одной из ярких страниц славной истории братской Турции, в этот день вспоминаются шехиды, пожертвовавшие свои жизни за независимость родины.

Отметив сегодняшние достижения Турции во всех сферах, Сахиба Гафарова выразила уверенность, что азербайджано-турецкие дружба и братство достигли высочайшей точки, и что усилия парламентов двух сторон вносят вклад в еще большее укрепление этих уз. Совместными усилиями обеим сторонам удастся укрепить и расширить межпарламентские отношения во благо двух стран и народов, отмечается в поздравительном послании.