Пашинян отправился в Брюссель на встречу с Алиевым и Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Брюссель, сообщила пресс-служба армянского правительства.

Ранее сообщалось, что 31 августа в Брюсселе состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Отметим, что сегодня в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и вопросам безопасности границы.