Пашинян отправился в Брюссель на встречу с Алиевым и Мишелем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Брюссель, сообщила пресс-служба армянского правительства.
Ранее сообщалось, что 31 августа в Брюсселе состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Европейского совета Шарля Мишеля.
Отметим, что сегодня в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и вопросам безопасности границы.