Украинцы отрезали российскую армию от Крыма

В результате действий Вооруженных сил Украины российская армия оказалась отрезанной от снабжения вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает УНН.

«Я могу только подтвердить точные удары по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения, техники в ряде районов Херсона. И то, что хирургическими ударами полностью выведены из эксплуатации практически все крупные мосты – Антоновский – железнодорожный, автомобильный – и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы. В результате этих действий российская армия оказалась отрезанной от снабжения вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области», – утверждает Янушевич.

Глава ОВА добавил, что местные власти могут давать только официальную информацию, обнародованную ВС Украины. Он подтвердил, что ВСУ начали наступление по всем направлениям на юге Украины.