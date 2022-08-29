Что происходит под Херсоном? Мнение военного аналитика

На основе анализа данных из открытых источников военный аналитик, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипс O'Брайен оценивает действия украинской армии под Херсоном. Его заявления приводит Русская служба BBC.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали наступление по ряду направлений на юге страны. Среди прочего, наступательные действия ведутся и в Херсонской области, большая часть которой с конца февраля 2022 года захвачена российской армией. Официально украинская армия не говорит о начале масштабной наступательной операции на юге, призывая граждан страны и очевидцев сохранять спокойствие и не давать слишком много подробностей происходящего, чтобы не помешать действиям Вооруженных сил Украины. Однако украинские чиновники сообщали, что ВСУ прорвали защитные рубежи армии РФ в районе Херсона и активно обстреливают российские военные объекты и пути снабжения. Российское Министерство обороны утверждает, что наступление Украины потерпело неудачу.

По мнению O'Брайена, это заранее спланированная операция, поскольку перед ней украинская армия накопила боеприпасы и начала вступать в противодействие с российскими силами по всей линии фронта в регионе. Одновременно есть признаки скоординированной кампании информирования о происходящем в СМИ.

Далее военный аналитик отмечает, что, поскольку атаки происходят по всей линии разграничения в Херсонской области, действия Украины выглядят как множество операций по прощупыванию, призванных найти слабые места в обороне, точки, где дислоцированы более слабые или деморализованные войска.

Огонь с большого расстояния по мостам продолжается, и это показывает, что Украина намерена не дать российским войскам уйти – в особенности с техникой. ВСУ также пытаются помешать снабжению российской группировки, считает O'Брайен.

Эксперт пишет, что он склонен очень осторожно относиться к ожиданиям сокрушающего украинского прорыва и окружения российских войск – если только не произойдет их быстрый коллапс. "Вероятно, [стоит ждать] более активных усилий по изматыванию и попыток найти пробелы. Но Украина не будет стремиться подвергать свои войска опасности, если россияне будут ожесточенно сражаться", - считает O'Брайен.