Что происходит под Херсоном? Мнение военного аналитика
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали наступление по ряду направлений на юге страны. Среди прочего, наступательные действия ведутся и в Херсонской области, большая часть которой с конца февраля 2022 года захвачена российской армией. Официально украинская армия не говорит о начале масштабной наступательной операции на юге, призывая граждан страны и очевидцев сохранять спокойствие и не давать слишком много подробностей происходящего, чтобы не помешать действиям Вооруженных сил Украины. Однако украинские чиновники сообщали, что ВСУ прорвали защитные рубежи армии РФ в районе Херсона и активно обстреливают российские военные объекты и пути снабжения. Российское Министерство обороны утверждает, что наступление Украины потерпело неудачу.
На основе анализа данных из открытых источников военный аналитик, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипс O'Брайен оценивает действия украинской армии под Херсоном. Его заявления приводит Русская служба BBC.
По мнению O'Брайена, это заранее спланированная операция, поскольку перед ней украинская армия накопила боеприпасы и начала вступать в противодействие с российскими силами по всей линии фронта в регионе. Одновременно есть признаки скоординированной кампании информирования о происходящем в СМИ.
Далее военный аналитик отмечает, что, поскольку атаки происходят по всей линии разграничения в Херсонской области, действия Украины выглядят как множество операций по прощупыванию, призванных найти слабые места в обороне, точки, где дислоцированы более слабые или деморализованные войска.
Огонь с большого расстояния по мостам продолжается, и это показывает, что Украина намерена не дать российским войскам уйти – в особенности с техникой. ВСУ также пытаются помешать снабжению российской группировки, считает O'Брайен.
Эксперт пишет, что он склонен очень осторожно относиться к ожиданиям сокрушающего украинского прорыва и окружения российских войск – если только не произойдет их быстрый коллапс. "Вероятно, [стоит ждать] более активных усилий по изматыванию и попыток найти пробелы. Но Украина не будет стремиться подвергать свои войска опасности, если россияне будут ожесточенно сражаться", - считает O'Брайен.