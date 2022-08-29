В Азербайджане задержан бандит, организовавший убийство известного певца

Жертвой беглеца стал 28-летний Сидху Мус Вала, также известный под своим именем при рождении Шубхдип Сингх Сидху - популярный пенджабский рэпер, актер и политический лидер Конгресса Сидху. Сачин Чапан Бишной, один из организаторов этого убийства, вылетел в апреле нынешнего года из Дели в Дубай, а спустя два месяца перебрался в Баку.

Как сообщают индийские СМИ, задержан преступник, организовавший в Индии убийство известного певца и сбежавший в Азербайджан по поддельному паспорту.

Сидху Мус Вала был застрелен 29 мая в Пенджабе, неподалеку от храма в деревне Джавахар Ке. Согласно сообщениям местных СМИ, к машине, в которой артист находился вместе с сопровождающими, приблизились два автомобиля, из которых по рэперу открыли огонь. Получивший не меньше десяти пулевых ранений Сидху был доставлен в госпиталь, где врачи констатировали его смерть. На месте покушения было обнаружено около трех десятков гильз от трех видов огнестрельного оружия.

Полиция Пенджаба связывает произошедшее с разборками конкурирующих банд, одна из которых сразу взяла ответственность за убийство Сидху Мус Вала.

Представитель партии Индийский национальный конгресс (ИНК) утверждает, что убийство носит политический характер. Как сообщает полиция Пенджаба, организаторами убийства были скрывавшийся в Баку Сачин Бишной, проживающий в Канаде индийский гангстер Голди Брар, а также Лоуренс Бишно, отбывающий длительное тюремное заключение в Индии.

21 июня индийская полиция арестовала трех мужчин, которым было предъявлено обвинение в убийстве Сидху Мус Валы. При обыске у них был обнаружен тайник с оружием.

Индийские СМИ со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах сообщали, что Голди Брар уже взял на себя ответственность за организацию убийства.

«В день инцидента Брар позвонил одному из киллеров и приказал ему убить Мус Валу, - цитирует газета Hindustan Times неназванного офицера местной полиции. - На случай, если стрелковое оружие по какой-то причине не сработает, Брар велел бросить в салон машины гранату».