Взрыв в центре отдыха в Новханы: есть пострадавшие

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в центре отдыха Sunset, что в селе Новханы Апшеронского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия прибыли сотрудники соответствующих структур министерства.

По предварительной информации, внезапный взрыв произошел в комби-системе центра отдыха, пострадали три человека. Никаких разрушений и пожара нет, сообщили в пресс-службе.

Силами МЧС на территории центра были проведены соответствующие меры безопасности.