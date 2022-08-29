Пожарным МЧС покой только снится: горит лес в Шабране

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре, начавшемся в горной и лесистой местности неподалеку от села Чухурзами Шабранского района, сообщает пресс-служба ведомства.

На место пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В целях ускорения операций по тушению пожара и предотвращения его распространения на более широкую территорию к этим операциям привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС и Северного регионального центра. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.