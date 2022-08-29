В России появится «правильный учебник истории»

Секретарь генерального совета правящей партии «Единая Россия» Андрей Турчак анонсировал выпуск нового учебника по истории для российских школьников. В нем, по словам Турчака, будут отражены «специальная военная операция» в Украине и «подвиги» российских солдат.

«Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым (министр просвещения РФ) и Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы», – сообщил Турчак на встрече с молодежными патриотическими объединениями в Южно-Сахалинске.

Кроме новой программы по истории, российских учащихся уже в этом учебном году ждут патриотические уроки «Разговоры о важном».