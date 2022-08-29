Напряженность нарастает еще больше: Тайвань впервые открыл огонь по китайскому дрону
Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотному летательному аппарату из боевого оружия. Об этом сообщает газета Taiwan News.
Согласно заявлению Минобороны Тайваня, 30 августа в воздушное пространство республики вошли три группы «гражданских» беспилотников. Военные выпустили несколько сигнальных ракет, после чего дроны улетели в сторону Китая.
Через некоторое время появился еще один БПЛА, но он, в отличие от предыдущих, не реагировал на предупреждения военных. Тогда они открыли предупредительный огонь из боевого оружия. После этого дрон улетел.
Напряженность между Китаем и Тайванем возросла из-за состоявшегося 2 августа визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью. Назвав визит Пелоси вмешательством в свои внутренние дела, Пекин объявил о масштабных военных учениях у берегов Тайваня.