Назначенный Россией «замглавы администрации» Херсона сбежал?

Как минимум с 30 августа Стремоусов находится в Воронеже, где проживает в пятизвездочном отеле Mariott на проспекте Революции, 38, откуда он записал одно из своих последних видеообращений. На его переезд указывают здания, виднеющиеся в ролике на заднем фоне, выяснило издание.

Журналисты сравнили фотографии, сделанные из этого отеля, со снимками в сервисе Google Street View. Это позволило выяснить, что за левым плечом Стремоусова находятся Воронежское водохранилище и длинная четырехэтажная «сталинка» с колоннадой. Между этим зданием и водохранилищем, также за левым плечом Стремоусова, серая колонна. Это стела на площади Победы. За правым плечом Стремоусова видна розовая «сталинка» с серой крышей. Спиной Стремоусов закрывает здание Дома офицеров и бывший McDonald's.

30 августа в Херсоне произошло покушение на представителя пророссийских властей: взрывное устройство сработало в машине, когда внутри находился сотрудник ГИБДД с семьей. Днем ранее у себя дома из ружья был убит бывший народный депутат Алексей Ковалев. 23 августа покушение совершено на Игоря Телегина, «замглавы департамента внутренней политики» Херсонской области. Для нападения использовалась самодельная бомба, мужчина не пострадал. 6 августа от огнестрельных ранений скончался курировавший сферу ЖКХ «замглавы» пророссийской администрации Новой Каховки Виталий Гура. За день до этого в больницу попал его руководитель Владимир Сальдо. В Минобороны РФ заявили, что его отравили боевым отравляющим веществом. Еще четыре покушения в Херсонской области произошли с середины июня по середину июля.