«Европейские начальнички достали»: у Медведева новое заявление

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем телеграм-канале информацию о том, что в Евросоюзе хотят ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал он.

По словам Медведева, введя запрет на визы, «европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции».

В конце Медведев добавил выражение «a la guerre comme a la guerre» («на войне как на войне»).

После вторжения России в Украину многие страны Евросоюза ввели разные ограничения на выдачу виз россиянам. Граничащие с Россией страны ЕС стали ужесточать эти ограничения и заговорили о необходимости полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Однако Германия, а вслед за ней еще некоторые страны ЕС отвергли идею полного запрета.