Недавние поставки американского оружия для Украины были предназначены для контрнаступления на юге, сообщают украинские СМИ со ссылкой на CNN.

Представитель администрации президента США Джо Байдена сказал, что украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

По его словам, Украина просила оружие, специально предназначенное для наступательных действий. В итоге Вашингтон выполнил многие запросы, в том числе передал дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, которые поставлялись в течение последних двух месяцев.