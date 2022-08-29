Как сообщает haqqın.az, Эльвин Ахмедпур, злоупотребив доверием ветеранов Первой Карабах ской войны, убедил их, что у него большие связи, пообещал помочь приобрести квартиры в жилом массиве «Гобу Парк», предназначенном для семей шехидов и участников войны, с помощью своей матери Алмаз Зейналовой, председателя общественного объединения «Социальная поддержка семей шехидов».

Зная, что родственница его супруги Насиба и ее муж - ветераны Первой Карабахской войны - хотели приобрести жилье для себя и своей дочери, проживающей за рубежом как беженка, Ахмедпур обманул женщину и завладел ее 60 тысячами манатов.

Эльвину Ахмедпуру предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса. Мужчина признал себя виновным по предъявленному ему обвинению.

Согласно показаниям Ахмедпура, он пообещал, что сможет купить Насибе 2-комнатную квартиру, а ее дочери, проживающей в Германии, - 3-комнатную. Но попросил никому об этом не рассказывать, даже его матери Алмаз Зейналовой. Женщина согласилась. Мошенник убедил свою жертву, что квартир осталось мало, и попросил заплатить деньги максимально быстро. В марте 2019 года он получил 9 тысяч манатов, затем еще 7 тысяч манатов. Сказав, что под зданием есть пустующие объекты, он предложил приобрести и их, на что не догадывающаяся ни о чем женщина согласилась. За это Ахмедпур получил еще 10 тысяч манатов. Он заверил, что квартиры и объект будут готовы в январе 2020 года.

Позже мошенник рассказал, что с момента введения карантинного режима в 2020 году в здание никого не пускали. Женщина поверила словам Ахмедпура. Чтобы не вызывать подозрений, мужчина время от времени снимал фото и видео ремонтных работ на свой телефон и отправлял их обманутым матери и дочери. Спустя некоторое время о проделках сына узнала и мать Ахмедпура.

«Деньги я потратил на свои личные нужды и в букмекерской конторе «Топаз».У меня нет возможности возместить материальный ущерб. Если представится такая возможность, то обязательно все верну», - заверил Ахмедпур.

Потерпевшая в свою очередь рассказала, что распродала все ценное, а деньги отдала мошеннику. Но вскоре поняла, что мужчина бессовестно обманул ее. Мать Ахмедпура, узнав о случившемся, попросила не жаловаться на сына в полицию, пообещав, что он вернет всю сумму. Однако этого не произошло, и женщина обратилась в полицию.

Решением суда Эльвин Ахмедпур приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.