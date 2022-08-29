Иранцы пытались захватить американский морской беспилотник

После того как иранские моряки прицепили трос для буксировки к безэкипажному надводному аппарату (USV - Unmanned surface vehicle), американские офицеры связались с капитаном корабля-нарушителя и потребовали прекратить незаконные действия. Только после непосредственного приближения американцев и подлета вертолета ВМС США к беспилотнику иранцы отцепили трос и покинули место происшествия.

В пресс-службе 5-го флота ВМС США заявили, что аппарат Saildrone Explorer оснащен "сенсорами, радарами и камерами для навигации и сбора данных". "Эти устройства доступны на коммерческом рынке и не хранят чувствительную с точки зрения национальной безопасности или секретную информацию", - заверили в пресс-службе.

Представители морского командования США назвали попытку захвата своего морского судна "вопиющим и ничем не спровоцированным" инцидентом. Вице-адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВМС США, 5-м флотом США и Объединенными военно-морскими силами, в заявлении по поводу инцидента назвал действия моряков КСИР "поведением, недостойным профессиональных военно-морских сил".