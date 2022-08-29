Евросоюз передаст Украине миллионы таблеток йода

Евросоюз передает Украине 5,5 млн таблеток йодистого калия для защиты людей от радиационного облучения в случае выброса на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС.

Как пишет CNN, Еврокомиссия назвала отправку лекарств «превентивной мерой безопасности» и уточнила, что партию таблеток запросило украинское правительство. Иодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов иода в случае радиационного загрязнения.

Российские войска удерживают станцию практически с самого начала вторжения в Украину, но работоспособность станции поддерживают украинские инженеры. С начала августа объект подвергается обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга. 25 августа ЗАЭС впервые в истории была отключена от энергосети. Компания Maxar Technologies опубликовала 29 августа спутниковые снимки, на которых видны пробоины в крыше здания АЭС. На фото также видно бронетехнику на территории станции и дым от пожаров неподалеку. В ближайшие дни состояние станции должна оценить миссия МАГАТЭ.

Власти соседней с Украиной Молдовы также запасаются йодом. Кишинев получил от Румынии миллион таблеток йодида калия.