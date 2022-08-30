Фархад Мамедов, автор haqqin.az 30 августа 2022, 22:57

Как рассказали редакции haqqin.az водители азербайджанских грузовиков, в последнее время власти Ирана откровенно мешают им выполнять свою работу, блокируя перевозку грузов из Нахчывана в Азербайджан и обратно. По словам Рауфа Гарибова, сотрудника компании, занимающейся перевозкой битума из Ирака в Грузию через Иран, азербайджанские дальнобойщики испытывают серьезное давление со стороны местных властей как при въезде на территорию Ирана, так и при осуществлении транзитных перевозок через иранскую территорию.

Опасаясь возможных преследований с иранской стороны, источник haqqin.az попросил не раскрывать название его компании и добавил, что к водителям-азербайджанцам в Иране относятся враждебно, вплоть до открытых угроз подбросить наркотики в кабины их грузовиков. По его словам, при проезде по территории Ирана машин с грузинскими номерами с них взимается порядка 550-600 долларов, включая дорожный налог и другие сборы. А вот азербайджанские и турецкие дальнобойщики платят при въезде в Иран налог за топливо - они вынуждены въезжать на территорию страны с полными баками, поскольку иранцы отказываются продавать им горючее. Помимо налога на топливо с них дополнительно берут по 350 долларов. С водителей же, которые направляются в Ирак, иранская сторона взимает по возвращении 860 долларов. «Однако этим давление на наших дальнобойщиков не ограничивается, - утверждает Рауф Гарибов. – Неделю назад, когда несколько наших дальнобойщиков возвращались из Ирака домой через Иран, они случайно свернули не на ту трассу и въехали в жилой район. Из-за этого их грузовики были отогнаны на штрафную стоянку, а самих водителей не отпускали три-четыре дня. Мы с большим трудом смогли их вызволить». Haqqin.az связался с некоторыми из водителей, столкнувшихся с давлением в Иране, которые подтвердили, что после 44-дневной карабахской войны транзит грузовиков с азербайджанскими номерами через территорию Ирана становится практически невозможным. Водитель битумовоза по имени Шахин говорит, что при въезде и выезде с территории Ирана с него в качестве дорожного налога и других расходов берут около 1500 долларов. При этом водители фур с грузинскими номерами платят гораздо меньше.

«Нам не продают топливо на иранских заправках, - рассказывает Шахин. – Говорят, мол, езжайте в свою страну и заправляйтесь там. Чтобы попасть из Ирака домой, нам нужно проехать по территории Ирана 1200 километров. Как мы можем покрыть такое расстояние без топлива? Только после долгих споров и упрашиваний нам продают максимум 70 литров. Не знаю, как другие, а я через Иран больше не поеду!..» Другой водитель по имени Араз подтвердил, что в Иране на них оказывалось давление, и что владельцы местных АЗС наотрез отказываются заправлять их фуры. «С нас взимают более крупный дорожный налог, чем с грузинских автомобилей, - сетует Араз. – Говорят, что Азербайджан, якобы, тоже берет с иранских дальнобойщиков больше денег, чем с других. Они сутками задерживают оформление грузов, создают всевозможные препятствия… Я занимаюсь перевозкой грузов из Ирана почти десять лет, но таких проблем раньше никогда не было. Давление на азербайджанских грузоперевозчиков началось после того, как мы выиграли войну, и в последнее время отношение иранцев к нам стало еще хуже». Араз сообщил, что несколько дней назад в иранском городе Мариван на границе с Ираком несколько грузовиков с азербайджанскими номерами загнали на штрафстоянку и почти неделю не выпускали. Помимо этого, иранская сторона блокирует транспортировку товаров из Нахчывана в Азербайджан и обратно. По словам Араза, перед пунктом пропуска в Билясуваре на ирано-азербайджанской границе выстроились длинные очереди из азербайджанских грузовиков.