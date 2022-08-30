Иран дискриминирует азербайджанских дальнобойщиков и отказывается продавать им топливо главное на этот час
Как рассказали редакции haqqin.az водители азербайджанских грузовиков, в последнее время власти Ирана откровенно мешают им выполнять свою работу, блокируя перевозку грузов из Нахчывана в Азербайджан и обратно.
По словам Рауфа Гарибова, сотрудника компании, занимающейся перевозкой битума из Ирака в Грузию через Иран, азербайджанские дальнобойщики испытывают серьезное давление со стороны местных властей как при въезде на территорию Ирана, так и при осуществлении транзитных перевозок через иранскую территорию.
Опасаясь возможных преследований с иранской стороны, источник haqqin.az попросил не раскрывать название его компании и добавил, что к водителям-азербайджанцам в Иране относятся враждебно, вплоть до открытых угроз подбросить наркотики в кабины их грузовиков.
По его словам, при проезде по территории Ирана машин с грузинскими номерами с них взимается порядка 550-600 долларов, включая дорожный налог и другие сборы. А вот азербайджанские и турецкие дальнобойщики платят при въезде в Иран налог за топливо - они вынуждены въезжать на территорию страны с полными баками, поскольку иранцы отказываются продавать им горючее. Помимо налога на топливо с них дополнительно берут по 350 долларов. С водителей же, которые направляются в Ирак, иранская сторона взимает по возвращении 860 долларов.
«Однако этим давление на наших дальнобойщиков не ограничивается, - утверждает Рауф Гарибов. – Неделю назад, когда несколько наших дальнобойщиков возвращались из Ирака домой через Иран, они случайно свернули не на ту трассу и въехали в жилой район. Из-за этого их грузовики были отогнаны на штрафную стоянку, а самих водителей не отпускали три-четыре дня. Мы с большим трудом смогли их вызволить».
Haqqin.az связался с некоторыми из водителей, столкнувшихся с давлением в Иране, которые подтвердили, что после 44-дневной карабахской войны транзит грузовиков с азербайджанскими номерами через территорию Ирана становится практически невозможным.
Водитель битумовоза по имени Шахин говорит, что при въезде и выезде с территории Ирана с него в качестве дорожного налога и других расходов берут около 1500 долларов. При этом водители фур с грузинскими номерами платят гораздо меньше.
«Нам не продают топливо на иранских заправках, - рассказывает Шахин. – Говорят, мол, езжайте в свою страну и заправляйтесь там. Чтобы попасть из Ирака домой, нам нужно проехать по территории Ирана 1200 километров. Как мы можем покрыть такое расстояние без топлива? Только после долгих споров и упрашиваний нам продают максимум 70 литров. Не знаю, как другие, а я через Иран больше не поеду!..»
Другой водитель по имени Араз подтвердил, что в Иране на них оказывалось давление, и что владельцы местных АЗС наотрез отказываются заправлять их фуры.
«С нас взимают более крупный дорожный налог, чем с грузинских автомобилей, - сетует Араз. – Говорят, что Азербайджан, якобы, тоже берет с иранских дальнобойщиков больше денег, чем с других. Они сутками задерживают оформление грузов, создают всевозможные препятствия… Я занимаюсь перевозкой грузов из Ирана почти десять лет, но таких проблем раньше никогда не было. Давление на азербайджанских грузоперевозчиков началось после того, как мы выиграли войну, и в последнее время отношение иранцев к нам стало еще хуже».
Араз сообщил, что несколько дней назад в иранском городе Мариван на границе с Ираком несколько грузовиков с азербайджанскими номерами загнали на штрафстоянку и почти неделю не выпускали.
Помимо этого, иранская сторона блокирует транспортировку товаров из Нахчывана в Азербайджан и обратно. По словам Араза, перед пунктом пропуска в Билясуваре на ирано-азербайджанской границе выстроились длинные очереди из азербайджанских грузовиков.
«Наши фуры задерживают даже при пересечении границы с Азербайджаном, - пожаловался Араз. – Я знаю водителей, которые занимаются перевозкой грузов из Нахчывана. Так вот, они уже несколько дней ждут перед Билясуварской таможней, чтобы проехать домой. Иранские таможенники пропускают вначале 10-15 своих грузовиков, и потом – два-три азербайджанских. В результате, наши машины подолгу застревают на границе».
В этой связи хотелось бы напомнить, что несколько дней назад в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры глав таможенных служб Азербайджана, Ирана и России, на которых, как сообщают иранские СМИ, была достигнута договоренность «об облегчении транзитных грузоперевозок из Ирана в Россию через территорию Азербайджана».
Руководитель Таможенной администрации Ирана Алиреза Могаддаси заявил в этой связи в интервью иранскому телевидению, что подписанный трехсторонний меморандум упростит процедуру транзита грузов через сухопутные границы Азербайджана.
«Теперь, чтобы добраться до России, иранским грузовикам не нужно будет простаивать в длинных очередях. Товары будут доставляться в пункты назначения значительно быстрее», - отметил, в частности, Могаддаси.
Информацией о том, поднимала ли азербайджанская сторона вопрос об откровенной дискриминации, которой подвергаются на территории Ирана грузоперевозчики Азербайджана, редакция haqqin.az на данный момент не располагает.