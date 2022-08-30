Эрдоган: Америка открыла дорогу российским средствам ПВО
«Мы знаем истинные намерения тех, кто, используя Грецию, как и столетие назад, пытается потратить наше время и энергию. Греция не является нашим конкурентом ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении». Так сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на концерте, посвященном Дню Победы. Его слова приводит Anadolu.
Президент Эрдоган отметил недопустимость провокационных действий Греции: «Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, которое началось с нарушения нашего воздушного пространства и продолжилось радиолокационным захватом С-300 наших самолетов».
Глава турецкого государства также коснулся вопроса поставок самолетов F-35: «Предложив Греции F-35, которые нам не дали, Америка открыла дорогу российским средствам ПВО, потому что они оказались в одной стране с этими самолетами. Они из-за систем ПВО, которые мы купили, не дали нам F-35. Но нам все равно. У нас есть возможность производить любой продукт, в котором нам отказывают».