«Газпром» приостановил поставки газа во Францию

Российский «Газпром» приостановил поставки газа французской Engie в связи с неуплатой за июльские поставки в полном объеме, говорится в сообщении российской компании.

«В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», – сказано в сообщении, которое цитируют российские СМИ.

В «Газпроме» напомнили, что президент России Владимир Путин еще в марте поручил перевести платежи за газ от «недружественных стран» (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств) в рубли, поэтому французской компании необходимо произвести оплату по новой схеме.

Engie ранее сообщала, что обеспечила объемы газа, необходимые ей и ее клиентам, и приняла «ряд мер, чтобы значительно снизить прямые финансовые или физические последствия возможного прекращения поставок газа» от «Газпрома». В июне Engie стала одной из трех французских энергетических компаний, которые призвали жителей страны и бизнес ограничить потребление газа на фоне роста цен и риска сокращения импорта из России.