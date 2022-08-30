Украинцы снова бьют по Антоновскому мосту

По Антоновскому мосту в Херсонской области вечером 30 августа снова нанесли удар. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"Херсонщина. Снова прилет по Антоновскому мосту! Похоже, что это завершающий аккорд", - написал Хлань.

Кроме того, украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают о взрывах в захваченном россиянами Таврическом районе в Херсонской области, а также в самом Херсоне.