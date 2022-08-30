Немецкие компании подозревают в поставках в Россию компонентов для «Новичка»

Правоохранительные органы Германии провели обыски в компании Riol Chemie. Ее подозревают в нелегальных поставках в Россию компонентов, которые можно использовать при создании химического и биологического оружия, в том числе отравляющего вещества «Новичок». Об этом пишет Meduza со ссылкой на OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) и немецкие СМИ.

Предположительно за последние три с половиной года Riol Chemie более 30 раз поставила в Россию токсичные химические вещества и лабораторные материалы, не имея на то специального разрешения. Покупателем товаров Riol Chemie в России была компания «Химмед», которая продает реактивы и оборудование для лабораторий, а также выпускает растворители и средства радиационной безопасности.

По данным OCCRP, в 2016 году «Химмед» стала подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Его сотрудников связывают с отравлениями Алексея Навального (который проходил реабилитацию в Германии), писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы. В самом «Химмеде» говорили, что работают в основном с гражданскими лабораториями, и называли долю заказов от «специфических учреждений» ничтожно малой.

OCCRP и немецкие журналисты выяснили, что бывший директор Riol Chemie в прошлом был совладельцем дочерней компании «Химмеда». Ту же структуру раньше возглавлял нынешний руководитель немецкой фирмы. Обыски прошли в еще нескольких компаниях, связанных с Riol Chemie.