Зеленский пообещал: «В российской армии не будет ни одного тихого места»

По словам Зеленского, военные РФ «в течение этих суток... жестоко обстреливали Харьков, Николаев, другие наши города. И почти повсюду – именно гражданскую инфраструктуру...»

Активные боевые действия проходят сегодня по всей линии фронта, сказал в традиционном вечернем видеообращении во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, «Вооруженные силы нашего государства, наши спецслужбы, наша разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который Россия принесла на нашу землю».

Зеленский заявил, что по всей захваченной территории Украины «в российской армии нет и не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы..., их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем, под Луганском – значит, под Луганском».

По его словам, активные боевые действия на данный момент происходят почти по всей линии фронта – и на юге, и в Харьковской области, и в Донбассе.

Зеленский напомнил, что «российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – это уже завтра. А в Донбассе – украинский флаг и украинские герои».

Зеленский также призвал всех жителей в Крыму держаться «как можно дальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию...»